(Di martedì 4 maggio 2021) Finalmente una buona notizia sul fronte pandemia: averranno riaperte ledei parentiRSA, via le barriere trasparenti, niente più muri di nylon invisibile a dividere gli anziani dai loro affetti più cari. Lo ha annunciato Andrea Costa, sottosegretario alla Salute: “Stiamo lavorando a un emendamento che verrà inserito nel decreto Aperture che consentirà il ritorno delledei parenti ai propri cariResidenze Sanitarie Assistite”. L’emendamento cui stanno lavorando, spiega, “farà chiarezza, stabilirà le regole, darà una risposta univoca”. Creerà insomma “condizioni identiche, omogenee, uniformi per tutto il territorio nazionale”. Costa è consapevole del fatto che “da troppo tempo i nostri anziani, i nostri cari vivono soli in queste strutture”. ...

RobertoBurioni : Vaccino Cina: non pervenuto. Vaccino Russia: contaminato Vaccino Cuba: Aspetta & Spera Alla fine se non crepate… - marattin : Se ora riusciamo a tenere questo ritmo, a fine maggio avremo 35 milioni di dosi somministrate. E considerato anche… - Agenzia_Ansa : Nessun caso di coronavirus è stato registrato tra i 5.000 partecipanti al concerto-esperimento organizzato a Barcel… - QuotidianPost : Covid-19: a fine maggio riaprono le visite nelle RSA - giornaleradiofm : Covid:FdI, risolviamo problemi senza allenze contro natura: (ANSA) - ROMA, 04 MAG - 'Speriamo che questo governo co… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid fine

Adnkronos

"Speriamo che questo governo cominci ad affrontare in maniera corretta tutti i problemi" e "in particolare quello dell'Italia divisa tra chi prende lo stipendio amese e chi no. Commercianti, operatori del turismo non hanno mai chiesto granchè allo Stato e hanno dato dato. Bisogna ragionare di interventi che possano alleviare le loro sofferenze. Non ...... a casa, nei luoghi di cura, in comunità, aldi evitare la trasmissione del virus responsabile della- 19, ridurre la sua trasmissione e limitare il rischio di co - infezione con altri ...L’AS Roma comunica che Paulo Fonseca lascerà il Club al termine della stagione. Paulo e il suo staff tecnico continueranno a guidare la Prima Squadra fino alla fine della stagione ...AGI - La Roma ha annunciato che l'allenatore Paulo Fonseca lascerà il club al termine della stagione. La notizia era nell'aria, visto che il 48enne tecnico portoghese non ha portato la squadra in Cham ...