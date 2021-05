Canelo Alvarez-Billy Joe Saunders, un match che vale la riunificazione delle cinture dei pesi supermedi (Di martedì 4 maggio 2021) Canelo Alvarez e Billy Joe Saunders daranno vita a uno degli incontri di boxe più attesi di questa prima parte di stagione. Sabato 8 maggio i due pugili incroceranno i guantoni all’AT&T Stadium di Arlington (Texas, USA) per il confronto che vale l’unificazione parziale del Mondiale dei pesi supermedi. Il messicano detiene le cinture WBA e WBC, mentre il britannico è in possesso del titolo WBO. Guarda in streaming live Canelo-Saunders su DAZN Si preannuncia una vera e propria battaglia campale, Canelo partirà con i favori del pronostico ma dovrà vedersela con un avversario di grandissimo rilievo e dotato di importanti mezzi tecnici. Il 30enne, che vanta un record personale di 55 vittorie, 1 pareggio ... Leggi su oasport (Di martedì 4 maggio 2021)Joedaranno vita a uno degli incontri di boxe più attesi di questa prima parte di stagione. Sabato 8 maggio i due pugili incroceranno i guantoni all’AT&T Stadium di Arlington (Texas, USA) per il confronto chel’unificazione parziale del Mondiale dei. Il messicano detiene leWBA e WBC, mentre il britannico è in possesso del titolo WBO. Guarda in streaming livesu DAZN Si preannuncia una vera e propria battaglia campale,partirà con i favori del pronostico ma dovrà vedersela con un avversario di grandissimo rilievo e dotato di importanti mezzi tecnici. Il 30enne, che vanta un record personale di 55 vittorie, 1 pareggio ...

