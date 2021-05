Bill Gates e la moglie Melinda annunciano su Twitter la loro separazione (Di martedì 4 maggio 2021) Bill Gates e sua moglie Melinda si separano. A dare l’annuncio è l’ex coppia in un comunicato congiunto pubblicato su Twitter Bill Gates, l’uomo più ricco del mondo e magnate della tecnologia, con un tweet ha informato tutti che, dopo 27 anni di unione, si è concluso il matrimonio con Melinda Gates. L’annuncio della separazione consiste in poche e semplici righe, firmato da entrambi, in cui i due chiedo a tutti privacy e spazio in questo momento della loro vita: «Dopo molte riflessioni e un sacco di lavoro sulla nostra relazione, abbiamo deciso di terminare il nostro matrimonio. In 27 anni abbiamo cresciuto tre figli incredibili e costruito una fondazione che opera in tutto il mondo per consentire alle ... Leggi su 361magazine (Di martedì 4 maggio 2021)e suasi separano. A dare l’annuncio è l’ex coppia in un comunicato congiunto pubblicato su, l’uomo più ricco del mondo e magnate della tecnologia, con un tweet ha informato tutti che, dopo 27 anni di unione, si è concluso il matrimonio con. L’annuncio dellaconsiste in poche e semplici righe, firmato da entrambi, in cui i due chiedo a tutti privacy e spazio in questo momento dellavita: «Dopo molte riflessioni e un sacco di lavoro sulla nostra relazione, abbiamo deciso di terminare il nostro matrimonio. In 27 anni abbiamo cresciuto tre figli incredibili e costruito una fondazione che opera in tutto il mondo per consentire alle ...

repubblica : ?? Bill e Melinda Gates divorziano: annunciata sui social la fine del matrimonio dopo 27 anni - RobertoBurioni : Mi consola il pensare che un uomo intelligente come Bill Gates ha comunque fatto la sciocchezza di sposarsi. - Agenzia_Ansa : Bill e Melinda Gates annunciano a fine del loro matrimonio #ANSA - IlariaPitotti : Buongiorno a tutti incluso l’avvocato divorzista di Bill Gates - paolo_noto : Coincidenze. La notizia del divorzio tra Bill e Melinda Gates si diffonde nel momento in cui in tv passa 'Bianca' d… -