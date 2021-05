Arrivano le stelle cadenti delle Eta Acquaridi (insieme a una superluna e a un’eclissi) (Di martedì 4 maggio 2021) (foto: Philippe Huguen/Getty Images)Le stelle cadenti Eta Acquaridi tornano a mostrarsi nei cieli primaverili, con un picco nelle ore che precedono l’alba del 6 maggio. Queste stelle cadenti derivano da uno degli sciami meteorici più intensi dell’anno, sono un residuo della cometa di Halley, come anche le Orionidi, stelle cadenti dell’autunno. Ma per chi non riuscirà a vederle, il cielo in questo periodo riserva altre sorprese. L’Unione astrofili italiani (Uai), infatti, ricorda che il 26 maggio sarà possibile osservare la terza superluna e anche la più vicina dell’anno. La superluna (termine non di origine scientifica) è una luna piena nel punto in cui la luna si trova alla minore distanza dalla Terra, al perigeo. Ma non è ancora ... Leggi su wired (Di martedì 4 maggio 2021) (foto: Philippe Huguen/Getty Images)LeEtatornano a mostrarsi nei cieli primaverili, con un picco nelle ore che precedono l’alba del 6 maggio. Questederivano da uno degli sciami meteorici più intensi dell’anno, sono un residuo della cometa di Halley, come anche le Orionidi,dell’autunno. Ma per chi non riuscirà a vederle, il cielo in questo periodo riserva altre sorprese. L’Unione astrofili italiani (Uai), infatti, ricorda che il 26 maggio sarà possibile osservare la terzae anche la più vicina dell’anno. La(termine non di origine scientifica) è una luna piena nel punto in cui la luna si trova alla minore distanza dalla Terra, al perigeo. Ma non è ancora ...

