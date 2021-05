Amici 20: ex professionista si scaglia contro Deddy (Di martedì 4 maggio 2021) Deddy ad Amici 20 Manca ormai sempre meno alla finale di Amici 20, e tutto inizia ad essere pronto per l’ultima puntata di questa lunga edizione del talent show. Solo tra pochi giorni andrà in onda su Canale 5 la semifinale del programma e nel corso della serata scopriremo chi potrà proseguire il suo percorso L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 4 maggio 2021)ad20 Manca ormai sempre meno alla finale di20, e tutto inizia ad essere pronto per l’ultima puntata di questa lunga edizione del talent show. Solo tra pochi giorni andrà in onda su Canale 5 la semifinale del programma e nel corso della serata scopriremo chi potrà proseguire il suo percorso L'articolo proviene da Novella 2000.

damadacompagnia : RT @dejaatellevar: vorrei cavarmi gli occhi quando leggo che volete serena come professionista l’anno prossimo, quella ragazza merita di ba… - housekeys94 : @fedeticonsiglia se fanno venire come ospite qualche professionista di amici mi sparo - giulia08682086 : RT @dejaatellevar: vorrei cavarmi gli occhi quando leggo che volete serena come professionista l’anno prossimo, quella ragazza merita di ba… - DayaneStan : RT @dejaatellevar: vorrei cavarmi gli occhi quando leggo che volete serena come professionista l’anno prossimo, quella ragazza merita di ba… - sboccoo : RT @dejaatellevar: vorrei cavarmi gli occhi quando leggo che volete serena come professionista l’anno prossimo, quella ragazza merita di ba… -