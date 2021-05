Amici 20, Anna Pettinelli dura contro l’allievo: il gesto fa infuriare i fan (Di martedì 4 maggio 2021) Amici 20, momenti di tensione con la maestra Anna Pettinelli che attira le critiche dei fan per il gesto contro uno degli allievi. Si entra sempre più nella fase cruciale… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 4 maggio 2021)20, momenti di tensione con la maestrache attira le critiche dei fan per iluno degli allievi. Si entra sempre più nella fase cruciale… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

anna_giordano31 : RT @tempi_d: #Nasa #ISS #Italia Sicilia, Sardegna e l'isola dei nostri amici Corsi, la Corsica, visti dalla Stazione Spaziale Internaziona… - infoitcultura : Amici 20, duro sfogo di Aka7even contro Anna Pettinelli: 'Mi manda in bestia. Presuntuoso non lo tollero' (VIDEO) - eyestrange : RT @carmengiuu: i prof che non voglio proprio ritrovare l’anno prossimo ad amici sono la cucca,arisa ed anna. - BrollinsItalia : RT @carmengiuu: i prof che non voglio proprio ritrovare l’anno prossimo ad amici sono la cucca,arisa ed anna. - Rosy17027547 : Dciamo che non è la giusta dialettica da avere con un alunno, poi c'è modo e modo non è tuo figlio ! Il rispetto lo… -