Altare della Patria, 21enne con patologie psichiche si ferisce con coltello (Di martedì 4 maggio 2021) Roma – Si e’ ferito alla tempia con un coltello da cucina. E’ successo all’Altare della Patria, in pieno centro a Roma. Un ragazzo di 21 anni con patologie psichiche, e’ stato soccorso dai carabinieri del comando di piazza Venezia. Alla loro vista il giovane ha dato in escandescenza e si e’ puntato il coltello all’addome, ma e’ stato poi bloccato dai militari e portato dal 118 all’ospedale Santo Spirito, per essere sottoposto a visita psichiatrica. Leggi su romadailynews (Di martedì 4 maggio 2021) Roma – Si e’ ferito alla tempia con unda cucina. E’ successo all’, in pieno centro a Roma. Un ragazzo di 21 anni con, e’ stato soccorso dai carabinieri del comando di piazza Venezia. Alla loro vista il giovane ha dato in escandescenza e si e’ puntato ilall’addome, ma e’ stato poi bloccato dai militari e portato dal 118 all’ospedale Santo Spirito, per essere sottoposto a visita psichiatrica.

