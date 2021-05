Vaccini: AstraZeneca per Fontana all'ospedale in Fiera (Di lunedì 3 maggio 2021) Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha ricevuto oggi pomeriggio la prima dose di vaccino AstraZeneca, come previsto per gli over 60. Alle 14.40 si è messo in fila presso il centro ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 3 maggio 2021) Il presidente della Regione Lombardia, Attilio, ha ricevuto oggi pomeriggio la prima dose di vaccino, come previsto per gli over 60. Alle 14.40 si è messo in fila presso il centro ...

martaserafini : iniziano a vaccinare anche nel nord della #Siria. si comincia da Idlib, con il personale sanitario di due ospedali… - petergomezblog : Figliuolo: “A breve vaccini agli atleti che vanno alle Olimpiadi”. E su Astrazeneca: “Valutiamo di darlo anche agli… - TgLa7 : #Figliuolo, valutiamo Astrazeneca per under 60. Se non impieghiamo tutti i vaccini campagna rallenta - marialetiziama9 : RT @DianaLanciotti: È in atto una sperimentazione di massa sulla nostra pelle: siamo cavie dell'uso di 'vaccini' approvati in deroga alle n… - ansa_lombardia : Vaccini: AstraZeneca per Fontana all'ospedale in Fiera -