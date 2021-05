Tutti con Fedez, da Emma a Ornella Vanoni: «Non potrei essere più d’accordo» (Di lunedì 3 maggio 2021) Ultima, è stata Ornella Vanoni. La cantante, come diversi colleghi nelle ore passate, ha voluto manifestare pubblicamente il proprio sostegno a Fedez. «Non ho parole da aggiungere a quello che ha detto, non potrei essere più d’accordo», ha scritto su Twitter la Vanoni, pubblicando una foto sfocata di Fedez, in piedi sul palco del Concertone. L’artista, online, non si è dilungata, ma il suo dirsi a favore di quanto fatto dal rapper, che al Primo Maggio ha ignorato la richiesta di un contraddittorio per esporsi a favore del ddl Zan, dei lavoratori dello spettacolo, della libertà di scelta, non è passato inosservato. Quello della Vanoni è stato l’ultimo di una serie di post blasonati, inaugurata da Chiara Ferragni. https://twitter.com/OrnellaVanoni/status/1388904611000508423 Leggi su vanityfair (Di lunedì 3 maggio 2021) Ultima, è stata Ornella Vanoni. La cantante, come diversi colleghi nelle ore passate, ha voluto manifestare pubblicamente il proprio sostegno a Fedez. «Non ho parole da aggiungere a quello che ha detto, non potrei essere più d’accordo», ha scritto su Twitter la Vanoni, pubblicando una foto sfocata di Fedez, in piedi sul palco del Concertone. L’artista, online, non si è dilungata, ma il suo dirsi a favore di quanto fatto dal rapper, che al Primo Maggio ha ignorato la richiesta di un contraddittorio per esporsi a favore del ddl Zan, dei lavoratori dello spettacolo, della libertà di scelta, non è passato inosservato. Quello della Vanoni è stato l’ultimo di una serie di post blasonati, inaugurata da Chiara Ferragni. https://twitter.com/OrnellaVanoni/status/1388904611000508423

Ultime Notizie dalla rete : Tutti con Oggi in Cassazione la sentenza per l'omicidio di Marco Vannini 'Sono Antonio Ciontoli e, mio malgrado, il noto Antonio Ciontoli che tutti descrivono il 'mostro'. ... costretto a confrontarmi con il rimorso per il tremendo errore di quella maledettissima notte del ...

10 giochi che hanno bisogno di una remaster Il modo più semplice di recuperarli tutti oggi è tramite Steam, dove sono approdati con circa 10 anni di ritardo. Ora che la serie Trails of Cold Steel si è conclusa , e vedendo come Nihon Falcom sta ...

Covid e vacanze, Ciciliano (Cts): «Sarà una estate migliore, ma tutti con mascherina» ilmessaggero.it Non si può costruire una società sul diritto penale Che accade quando un Paese si convince che con la legge penale si può fare tutto? Si può garantire la sicurezza, si possono affermare nuovi diritti e, da ultimo, si può costruire una memoria condivisa ...

Domenica In, Alessandra Amoroso: “Io mamma? Sono single, prima me lo chiedevo, ad oggi non me lo chiedo più” Alessandra Amoroso è stata ospite dell’ultima puntata di Domenica In e con Mara Venier si è confidata a cuore aperto, toccando diversi temi privati tra cui quello della maternità. È stata la conduttri ...

