Tifosi Inter al Duomo, prefetto Milano: “Peggio con piazza chiusa” (Di lunedì 3 maggio 2021) “Quando il popolo dei Tifosi, in modo assolutamente spontaneo e non organizzato, scende in strada per festeggiare lo scudetto atteso da anni, bisogna necessariamente coniugare le ragioni della prevenzione del contagio con la gestione dell’ordine pubblico e con la tutela della incolumità delle persone. Abbiamo valutato che chiudere piazza Duomo, spazio urbano ampio e con numerose vie di esodo, sarebbe stato inevitabilmente occasione di ancora più densi e rischiosi assembramenti, sotto ogni profilo”. Così il prefetto di Milano, Renato Saccone, commenta le immagini di ieri nel capoluogo lombardo, dove 30mila Tifosi hanno preso d’assalto le vie della città e piazza del Duomo per festeggiare lo scudetto dell’Inter. “Di fronte a trentamila ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 3 maggio 2021) “Quando il popolo dei, in modo assolutamente spontaneo e non organizzato, scende in strada per festeggiare lo scudetto atteso da anni, bisogna necessariamente coniugare le ragioni della prevenzione del contagio con la gestione dell’ordine pubblico e con la tutela della incolumità delle persone. Abbiamo valutato che chiudere, spazio urbano ampio e con numerose vie di esodo, sarebbe stato inevitabilmente occasione di ancora più densi e rischiosi assembramenti, sotto ogni profilo”. Così ildi, Renato Saccone, commenta le immagini di ieri nel capoluogo lombardo, dove 30milahanno preso d’assalto le vie della città edelper festeggiare lo scudetto dell’. “Di fronte a trentamila ...

