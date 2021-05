Sgarbi contro Galli: “Covid via a giugno, gallismi portano sfiga” (Di lunedì 3 maggio 2021) “I Gallismi di Galli servono per portare sfiga ed è ora di smetterla, il Covid d’estate se ne andrà”. Vittorio Sgarbi si esprime così a L’aria che tira, puntando il dito contro il ‘pessimismo’ del professor Massimo Galli, direttore del reparto malattie infettive del Sacco di Milano e una delle voci più ascoltate nell’emergenza Covid. “Lo scorso anno a giugno il Covid fece la gentilezza di andarsene. I Gallismi di Galli servono per portare sfiga ed è ora di smetterla, il Covid d’estate se ne andrà”, dice Sgarbi contestando alcune misure adottate. “Il precedente lockdown impedì alle persone di andare in giro in bicicletta, che è un mezzo ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 3 maggio 2021) “Ismi diservono per portareed è ora di smetterla, ild’estate se ne andrà”. Vittoriosi esprime così a L’aria che tira, puntando il ditoil ‘pessimismo’ del professor Massimo, direttore del reparto malattie infettive del Sacco di Milano e una delle voci più ascoltate nell’emergenza. “Lo scorso anno ailfece la gentilezza di andarsene. Ismi diservono per portareed è ora di smetterla, ild’estate se ne andrà”, dicecontestando alcune misure adottate. “Il precedente lockdown impedì alle persone di andare in giro in bicicletta, che è un mezzo ...

