Serino, 48enne ritrovato privo di sensi in strada: muore dopo un’ora in ospedale (Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSerino (Av) – Dramma nel comune di Serino. Un 48enne del posto è stato trovato privo di sensi in strada. Trasportato immediatamente al “Moscati” di Avellino, ma dopo un’ora è morto. Sul corpo del 48enne è stata disposta l’autopsia per chiarire le cause della morte. Evidente la ferita sulla testa che al momento non è possibile stabilire se è stata provocata in seguito ad una caduta oppure ad un’aggressione. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – Dramma nel comune di. Undel posto è stato trovatodiin. Trasportato immediatamente al “Moscati” di Avellino, maè morto. Sul corpo delè stata disposta l’autopsia per chiarire le cause della morte. Evidente la ferita sulla testa che al momento non è possibile stabilire se è stata provocata in seguito ad una caduta oppure ad un’aggressione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

