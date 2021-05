Ricarica auto elettriche, dal 1° luglio sperimentazione Arera (Di lunedì 3 maggio 2021) (Adnkronos) - Al via dal prossimo 1° luglio l'aumento gratuito di potenza fino a 6 kW nelle fasce orarie notturne/festive per i clienti in bassa tensione. E' la sperimentazione voluta dall'Arera, l'autorità di regolazione per energia reti e ambiente, per favorire la Ricarica delle auto elettriche in luoghi privati. Potrà aderire volontariamente, spiega l'autorità, presentando richiesta al Gse, a partire dal 3 maggio, chi utilizzerà dispositivi di Ricarica (wallbox) che rispettino particolari requisiti tecnici definiti dall'autorità. In un'abitazione italiana tipica (dotata di connessione e impianto elettrico monofase) la potenza disponibile tipica è di 3,3 kW - spiega Arera - per poter andare oltre ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) (Adnkronos) - Al via dal prossimo 1°l'aumento gratuito di potenza fino a 6 kW nelle fasce orarie notturne/festive per i clienti in bassa tensione. E' lavoluta dall', l'rità di regolazione per energia reti e ambiente, per favorire ladellein luoghi privati. Potrà aderire volontariamente, spiega l'rità, presentando richiesta al Gse, a partire dal 3 maggio, chi utilizzerà dispositivi di(wallbox) che rispettino particolari requisiti tecnici definiti dall'rità. In un'abitazione italiana tipica (dotata di connessione e impianto elettrico monofase) la potenza disponibile tipica è di 3,3 kW - spiega- per poter andare oltre ...

