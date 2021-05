Pontecagnano Faiano | ecodistretto | attacca l’opposizione

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI consiglieri di opposizione Gianfranco Ferro, Isabella Mangino, Angelo Mazza, Francesco Pastore e Raffaele Silvestri intervengono sul temadopo le ultime novità relative ad un possibile spostamento dell’impianto sul litorale di. «La notizia – affermano i cinque consiglieri – ha già messo in allarme i residenti della zona. Il sindaco, con la sua solita arroganza, ha affermato che il dibattito sulla localizzazione “non lo appassiona”, mentre effettua in prima persona sopralluoghi presso l’area individuata situata nei pressi dell’Aversana. Ai cittadini della zona, invece, quel dibattito interessa eccome. Loro, come tanti altri, hanno compreso come quella tanto decantata “partecipazione” sia uno slogan vuoto che non corrisponde alla realtà. Quello dei rifiuti è un tema serio ...