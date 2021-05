Pio e Amedeo e il politicamente corretto | quando il linguaggio nasconde un pregiudizio profondo

(Di lunedì 3 maggio 2021) Inutile negarlo, il capolavoro di George Orwell, 1984, ha smesso di essere un romanzo distopico di fantascienza ed è diventato un romanzo di attualità, fedele e triste cronaca di quello che ci capita intorno senza che nemmeno ce ne accorgiamo. Ma partiamo dai fatti: il duo comico Pio e, durante la trasmissione televisiva Felicissima Sera, ha fatto un pezzo relativo all’importanza di parole e intenzioni. Tema di grande attualità e ad altissimo tasso di esplosività. Nel loro quarto d’ora semi serio, hanno parlato di (cito) negri, froci, terroni e altre parole che certamente meritano tutta la nostra attenzione. Hanno altresì affermato che in alcuni contesti conta l’intenzione con cui diciamo le cose al di là della parola utilizzata. Io, dopo aver visto il loro pezzo, ho pubblicato una storia sul mio canale Instagram in cui ho scritto: “Un quarto d’ora di ...

makkox : la Rai ha fatto il capolavoro social, nell'arco di 24 ore ne è uscita peggio sia di pio e amedeo che della lega :))) - matteosalvinimi : Giù le mani da Pio e Amedeo! "Chi ha il coraggio di ridere è padrone del mondo". #FelicissimaSera #pioeamedeo - StefanoGuerrera : se davvero pensate che il pezzo di Pio e Amedeo di ieri sia giusto, oltre a non capire - fidatevi - siete parte del problema.

