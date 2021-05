Omicidio Vannini, confermate le condanne ai Ciontoli. Applausi in aula (Di lunedì 3 maggio 2021) Tutta la notizia su https://www.quotidiano.net/cronaca/Omicidio - Vannini - cassazione - 1.6317569 L'articolo proviene da ... Leggi su sardanews (Di lunedì 3 maggio 2021) Tutta la notizia su https://www.quotidiano.net/cronaca/- cassazione - 1.6317569 L'articolo proviene da ...

matteosalvinimi : Attesa oggi la sentenza della Cassazione che può decidere di confermare la sentenza per omicidio volontario, annull… - Agenzia_Ansa : Sono definitive le condanne a 14 anni per Antonio Ciontoli, e a 9 anni e 4 mesi per la moglie Maria Pezzillo e i fi… - RaiNews : 14 anni per il padre, 9 anni e 4 mesi per la moglie e i figli Martina e Federico #Vannini #Ciontoli #Cassazione - marina101902 : - Agricolturabio1 : RT @fabbri333: Omicidio Vannini, la Cassazione conferma le condanne dei Ciontoli. La mamma di Marco: 'Giustizia è fatta' - Cronaca - ANSA h… -