(Di lunedì 3 maggio 2021) Vincenzocorrerà ild'. Lo squalo ha avuto il via libera dopo l'ultima visita stamattina dal dottor Tami, che l'aveva operato nella clinica di Lugano dopo la caduta il 14 aprile in ...

giuseppetrimarc : RT @dinopagano74: #SqualodelloStretto #Nibali recupera: sarà al Giro d'Italia - GiusvaPulejo : RT @dinopagano74: #SqualodelloStretto #Nibali recupera: sarà al Giro d'Italia - dinopagano74 : #SqualodelloStretto #Nibali recupera: sarà al Giro d'Italia - infoitsport : Vincenzo Nibali parteciperà al Giro d'Italia 2021! Lo Squalo recupera dalla frattura al polso -

Ultime Notizie dalla rete : Nibali recupera

La Gazzetta dello Sport

Vincenzocorrerà il Giro d'Italia. Lo squalo ha avuto il via libera dopo l'ultima visita stamattina dal dottor Tami, che l'aveva operato nella clinica di Lugano dopo la caduta il 14 aprile in ...Il giorno dopoè stato operato e il controllo medico effettuato a una settimana dall'intervento ha consentito al corridore di iniziare una nuova fase del recupero, la prova su strada. Dopo ...Missione compiuta. Aveva detto che avrebbe fatto il possibile per partecipare al Giro d’Italia e ha manutenuto la promessa: Vincenzo Nibali sarà al via della Corsa rosa che inizia sabato. Lo ha comuni ...Vincenzo Nibali correrà il Giro d’Italia 2021 . È la stessa Trek-Segafredo ad annunciare che lo Squalo dello Stretto sarà al via della corsa rosa che ...