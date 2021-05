Nada Cella | un vero e proprio Cold Case | l’assassino è ancora senza nome

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 3 maggio 2021) Per la rubrica “Cronache del mistero” oggi ripercorriamo il caso di, un. Era il 6 maggio 1996 quando in via Marsala in pieno centro a Chiavari (Ge) nell’appartamento che ospitava uno studio commercialista giaceva. La ragazza all’epoca ventiseienne fu ritrovata agonizzante in una pozza di sangue dal suo datore di lavoro, il trentaquattrenne Marco Soracco. Anche quella mattina come succedeva ormai da 4 anni intorno alle 08:50raggiunse il posto di lavoro in bici. Alle 09:00 una vicina dello stabile che ospitava lo studio commercialista sentì un tonfo sordo provenire dal piano di sopra e di li a poco vide arrivare un’ambulanza. A chiamare i soccorsi fuMarco ...