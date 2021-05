Inter, sirene inglesi per una freccia nerazzurra: le ultime (Di lunedì 3 maggio 2021) Young potrebbe lasciare l’Inter in estate e trasferirsi al Watford: il laterale inglese è in scadenza tra un mese e non sembra nei piani La vittoria anticipata dello scudetto concederà all’Inter maggiore tempo per programmare la prossima stagione, quella che dovrà essere della riconferma dopo quanto compiuto in questa stagione. Le strategie di mercato nerazzurre Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 3 maggio 2021) Young potrebbe lasciare l’in estate e trasferirsi al Watford: il laterale inglese è in scadenza tra un mese e non sembra nei piani La vittoria anticipata dello scudetto concederà all’maggiore tempo per programmare la prossima stagione, quella che dovrà essere della riconferma dopo quanto compiuto in questa stagione. Le strategie di mercato nerazzurre Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

stebellentani : @marifcinter Tardelli ha già parlato di sirene inglesi. (Ma stanno parlando benissimo di Conte e di tutta la squadr… - notiziasportiva : #Calciomercato Inter, sirene dalla Premier League per un big - Inter_Rompi : a casa Barzaghi suonano le sirene antiaereo - M_Palmi98 : RT @BandieraInter: Sirene francesi per #Vidal: il cileno può lasciare l'#Inter. #calciomercato - BandieraInter : Sirene francesi per #Vidal: il cileno può lasciare l'#Inter. #calciomercato -