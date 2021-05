Il dottor Galanti è stato condannato a un anno per la morte di Davide Astori

(Di lunedì 3 maggio 2021) IlGiorgio, ex consulente sportivo della Fiorentina ed ex direttore del Centro di medicina dello sport di Careggi, èad undi reclusione per ladi. Il difensore è scomparso il 4 marzo del 2018. La richiesta del pubblico ministero Antonino Nastasi perera stata di une mezzo. Sigfrido Fenyes, avvocato di, ha commentato così la sentenza a La Gazzetta dello Sport. Attendiamo con ansia di leggere le motivazioni della sentenza per capire il percorso del giudice e poi per impugnarla. La giustizia ha tre gradi di giudizio, ci rivolgeremo al giudice d’appello. Ho comunicato al mio assistito telefonicamente la sentenza, è rimasto ...

Ma alla consulenza di Padova ha risposto quella della difesa del professor, che ribalta le ... un cardiologo e un medico legale di Torino, il professor Fiorenzo Gaita e ilGianluca Bruno.Il professor Giorgio, ex consulente sportivo della Fiorentina ed ex direttore del Centro di medicina dello sport dell'azienda universitaria di Careggi, è stato condannato a un anno di reclusione per la morte di ...Il caso Astori ha scosso il mondo dello sport, oggi è arrivata la sentenza che riguarda l’ex direttore del centro di medicina dello sport di Careggi. E’ appena arrivata la sentenza per il dottor Gio ...Un anno di reclusione per omicidio colposo. E' la condanna inflitta dal gup Antonio Pezzuti al dottor Giorgio Galanti, ex direttore del centro di medicina dello sport di Careggi, per la morte ...