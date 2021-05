Giornalisti: appelli Onu e Ue a favore della libertà di stampa. Ma l’Italia è al 41imo posto, dopo la Namibia (Di lunedì 3 maggio 2021) “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure…” Così recita l’Art. 21 della Costituzione italiana, individuando, a ragione, l’inalienabile diritto alla libertà di stampa. Nel rispetto del costume e della privacy, un giornalista ‘dovrebbe’ poter raccontare con esattezza e precisione lo svolgimento dei fatti rispetto ad eventi, persone o situazioni, senza subire condizionamenti o peggio, minacce o ricatti. libertà di stampa: c’erano una volta gli editori ma, soprattutto, i lettori ‘pensanti’… In Italia purtroppo spesso non è così. Un po’ perché negli anni gli editori, la linfa vitale dell’informazione, hanno smarrito del tutto ... Leggi su italiasera (Di lunedì 3 maggio 2021) “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Lanon può essere soggetta ad autorizzazioni o censure…” Così recita l’Art. 21Costituzione italiana, individuando, a ragione, l’inalienabile diritto alladi. Nel rispetto del costume eprivacy, un giornalista ‘dovrebbe’ poter raccontare con esattezza e precisione lo svolgimento dei fatti rispetto ad eventi, persone o situazioni, senza subire condizionamenti o peggio, minacce o ricatti.di: c’erano una volta gli editori ma, soprattutto, i lettori ‘pensanti’… In Italia purtroppo spesso non è così. Un po’ perché negli anni gli editori, la linfa vitale dell’informazione, hanno smarrito del tutto ...

