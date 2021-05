Daydreamer, anticipazioni: Sanem ascolta Can dire che se non la ricorda è perché non è stato un grande amore. Lei sente tutto e scappa via piangendo (Di lunedì 3 maggio 2021) Daydreamer, anticipazioni: cosa succederà a Can e Sanem, dopo che quest’ultima non è riuscita a far sentire bene il suo profumo all’amato (e quindi a fargli ricordare di lei) e dopo che Leyla ed Emre sono andati al rifugio per avvertirli del guaio capitato alla “Fikri Harika” a causa della loro assenza? Daydreamer, anticipazioni: Can e Sanem tornano dal rifugio e la ragazza ha un nuovo battibecco con la sua voce interiore Can e Sanem sono in viaggio sulla macchina di lui per tornare dal rifugio e la voce interiore della giovane si fa sentire. La rimprovera e la prende in giro dandole dell’ingenua, perché ha pensato di poter far trovare a la memoria a Can, facendogli sentire il suo profumo. Le chiede sarcasticamente se pensi che, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 3 maggio 2021): cosa succederà a Can e, dopo che quest’ultima non è riuscita a far sentire bene il suo profumo all’amato (e quindi a farglire di lei) e dopo che Leyla ed Emre sono andati al rifugio per avvertirli del guaio capitato alla “Fikri Harika” a causa della loro assenza?: Can etornano dal rifugio e la ragazza ha un nuovo battibecco con la sua voce interiore Can esono in viaggio sulla macchina di lui per tornare dal rifugio e la voce interiore della giovane si fa sentire. La rimprovera e la prende in giro dandole dell’ingenua,ha pensato di poter far trovare a la memoria a Can, facendogli sentire il suo profumo. Le chiede sarcasticamente se pensi che, ...

InformazioneOg : Daydreamer anticipazioni 3 maggio: il profumo di Sanem, riporterà Can a ricordare? #daydream #anticipazioni #sanem… - zazoomblog : Daydreamer Anticipazioni dal 3 al 7 maggio 2021: Can non ma più Sanem e ora... - #Daydreamer #Anticipazioni #maggio… - zazoomblog : Daydreamer anticipazioni 3 maggio: Can rivela ad Aziz qualcosa su Sanem - #Daydreamer #anticipazioni #maggio: - infoitcultura : DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni del 3 maggio: Can delude Sanem - infoitcultura : DayDreamer Le ali del sogno/ Anticipazioni puntata oggi, 30 aprile: Can ricorda ma… -