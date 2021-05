Che cos’è una stomia spiegato in parole semplici!

Leggi su cityroma

(Di lunedì 3 maggio 2021) Tutto quello che c’è da sapere! Laè la creazione di un’apertura tra l’interno dell’organismo e la cute. Le tipologie di stomie esistenti sono 3: colontomia; ileo; uretero. Le prime due mettono in comunicazione con l’esterno rispettivamente il colon e l’ileo, appartengono quindi al tratto al tratto gastro-enterale e vi è quindi passaggio di feci. L’ultima invece appartiene al tratto urinario, vi è quindi passaggio di urina e connette gli ureteri alla cute. Per la gestione dellabisogna affidarsi a mani esperte, in particolar modo agli infermieri stomacare, i quali sapranno istruirvi a gestire in totale autonomia e tranquillità la. Per saperne di più vi invitiamo a leggere il nostro articolo precedente: Gestione lesioni Urostomie, Duodenostomie, Colonstomie e ...