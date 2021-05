Cagliari, così Semplici ha riacceso la luce: Nandez uomo chiave (Di lunedì 3 maggio 2021) Un pareggio last minute contro il Napoli e obiettivo salvezza pronto a riaccendersi in maniera totale in vista dello scontro diretto contro il Benevento in programma il prossimo weekend alla Sardegna Arena La rinascita del Cagliari continua a puntare con forza e decisione verso l’obiettivo salvezza. Il club rossoblù, dopo il pareggio last minute contro Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 3 maggio 2021) Un pareggio last minute contro il Napoli e obiettivo salvezza pronto a riaccendersi in maniera totale in vista dello scontro diretto contro il Benevento in programma il prossimo weekend alla Sardegna Arena La rinascita delcontinua a puntare con forza e decisione verso l’obiettivo salvezza. Il club rossoblù, dopo il pareggio last minute contro Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

occhio_notizie : Dad fra le capre, la storia di Fiammetta, 'simbolo di resistenza e resilienza: un esempio per quanti, nel periodo c… - NapoliCapitale : @RV1159497095 Al Cagliari gli devi fare 4 gol nel primo tempo cosí come allo Spezia e alla Fiorentina. - all_violet : @pizzico76 Se il Cagliari vince a Benevento siamo salvi, ma non penso sia così scontato che vincano. I 10 punti in… - Coly59019314 : @BrunoGalvan85 @sscnapoli Qui non dobbiamo mai attaccarci a nulla, il Cagliari il gol lo meritava così come noi con… - TeleradioNews : Napoli – Cagliari 1 a 1 – Non tutte le ciambelle riescono col buco, così come... -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari così Diretta/ Torino Parma streaming video tv: Nicola per il miracolo, D'Aversa invece... ...è che i gialloblu non si siano più ripresi dopo la rocambolesca sconfitta in casa del Cagliari, coi ... Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Roberto D'Aversa con un 4 - 3 - 3 così ...

Al via iter elettrodotto Campania - Sicilia - Sardegna ... il Ministero della Cultura, la Città Metropolitana di Cagliari, i comuni di Selargius, Settimo San ... Il progetto così concertato verrà poi condiviso nella fase di consultazione pubblica con tutti i ...

Meteo: ESTATE 2021, partirà con Super CALDO CONTINUO come nel 2003? Le prime PROIEZIONI per Giugno e Luglio iLMeteo.it ...è che i gialloblu non si siano più ripresi dopo la rocambolesca sconfitta in casa del, coi ... Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Roberto D'Aversa con un 4 - 3 - 3...... il Ministero della Cultura, la Città Metropolitana di, i comuni di Selargius, Settimo San ... Il progettoconcertato verrà poi condiviso nella fase di consultazione pubblica con tutti i ...