Bollettino 3 maggio 2021 | la flessione curva dei dati dopo il 1 maggio

Bollettino del 3 maggio 2021: in aumento il tasso di positività in seguito al numero minore di tamponi effettuati nel weekend del 1 maggio Salgono a 20.885.469 le dosi di vaccino somministrate in Italia fino alla giornata, mentre il Bollettino di oggi 3 maggio 2021. Nelle ultime 24 ore inoltre sono stati registrati 256 decessi e 5.948 contagi. 121.829 è il numero di tamponi effettuati, diminuiscono gli ingressi nelle terapie intensive di 34 unità, ma salgono i ricoveri di 50. 13.038 è il numero dei guariti registrato nella giornata di oggi. Analizzando i dati con focus per regioni, la regione con maggior numero di contagi è la Campania che sfiora quota ...

