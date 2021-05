Amici 2021, Mennoia prende le difese di Giulia “Mi dispiace leggere queste cose” (Di lunedì 3 maggio 2021) Raffaella Mennoia, autrice di programmi di Canale 5, ha fatto un intervento su Instagram per difendere la ballerina di Amici, Giulia Stabile. Raffaella Mennoia risponde alle accuse di favoritismo nei confronti di GiuliaGiulia Stabile è una delle allieve del talent di “Amici di Maria De Filippi” .E’ lei la vincitrice dei premi Tim e per questo motivo, i fan della trasmissione, pensano che potrebbe essere proprio la ballerina la nuova vincitrice di Amici, che quest’anno festeggia i suoi primi 20 anni. Raffaella Mannoia, autrice di molti programmi di Maria De Filippi, come “Uomini e Donne” e “Temptation Island”, ha fatto un video in cui difende la ragazza “dalle accuse di favoritismo”. LEGGI ANCHE—>Amici: RUDY ZERBI ... Leggi su formatonews (Di lunedì 3 maggio 2021) Raffaella, autrice di programmi di Canale 5, ha fatto un intervento su Instagram per difendere la ballerina diStabile. Raffaellarisponde alle accuse di favoritismo nei confronti diStabile è una delle allieve del talent di “di Maria De Filippi” .E’ lei la vincitrice dei premi Tim e per questo motivo, i fan della trasmissione, pensano che potrebbe essere proprio la ballerina la nuova vincitrice di, che quest’anno festeggia i suoi primi 20 anni. Raffaella Mannoia, autrice di molti programmi di Maria De Filippi, come “Uomini e Donne” e “Temptation Island”, ha fatto un video in cui difende la ragazza “dalle accuse di favoritismo”. LEGGI ANCHE—>: RUDY ZERBI ...

