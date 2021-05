infoitinterno : Al buio spara alla moglie scambiandola per un cinghiale: donna di Montecorice finisce in ospedale - ddariozzo : @fa_buio però che piacere sapere che un'artista fa mille dischi l'anno, che ha un sacco di cose da dire e le spara… -

Ultime Notizie dalla rete : buio spara

Cilento, cacciatore vuole sparare ad un cinghiale ma ferisce un amico 1 novembre 2015a un cinghiale ma colpisce un cacciatore: fermato un giovane 20 dicembre 2015 Tragedia sfiorata a Montecorice , dove un uomo di 70 anni ha sparato involontariamente con il fucile alla moglie di ..."L'aggressore" è stato tradito daldella notte, visto che l'uomo ha notato dei movimenti ... Ciro Grillo, verbali choc vittima "Costretta a 7 rapporti"/ "Mi chiamavano cagna e.."A MOGLIE ...I soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che hanno trasportato la malcapitata all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania: i medici l’hanno condotta subito in sala operatoria, ma le su ...Da settimane stava in allerta per la presenza di cinghiali nella sua proprietà, così, quando domenica sera ha notato dei movimenti nel suo orto, ha imbracciato il fucile e ha sparato. Peccato che a mu ...