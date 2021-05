1 maggio, Lapo a Fedez: vendi Lamborghini per Panda? Saggia scelta, fatti sentire (Di lunedì 3 maggio 2021) “Saggia scelta. fatti sentire Fedez, che ti aiuto a sceglierla. Ps: preparati non so se reggeresti l’emozione della 4×4 in off-road”. Ironizza così, su Twitter, Lapo Elkann, citando un articolo che riporta la battuta di Fedez sulla decisione di vendere la sua auto. “Se vendo la Lamborghini e compro una Panda sono più credibile?”, aveva infatti dichiarato nei giorni scorsi il rapper, rispondendo al sindacalista Marco Bentivogli che lo aveva criticato: “Un santo in Lamborghini potevamo risparmiarcelo”, aveva detto il sindacalista. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 3 maggio 2021) “, che ti aiuto a sceglierla. Ps: preparati non so se reggeresti l’emozione della 4×4 in off-road”. Ironizza così, su Twitter,Elkann, citando un articolo che riporta la battuta disulla decisione di vendere la sua auto. “Se vendo lae compro unasono più credibile?”, aveva indichiarato nei giorni scorsi il rapper, rispondendo al sindacalista Marco Bentivogli che lo aveva criticato: “Un santo inpotevamo risparmiarcelo”, aveva detto il sindacalista. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Ne danno la triste notizia i figli Stefano e Claudio, gli adorati nipoti Lapo, Rachele e tutti i familiari a lei più vicini. Le esequie si celebreranno a Firenze, il giorno 4 maggio alle ore 9.30, pre ...