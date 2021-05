Varianti in Europa, lo studio: inglese, sudafricana e brasiliana sono più pericolose (anche per i giovani) (Di domenica 2 maggio 2021) La conferma (soprattutto per la sudafricana e la brasiliana) viene da uno studio europeo su sette nazioni (tra cui l’Italia), in cui emerge la maggior probabilità di ricovero per ogni fascia di età Leggi su corriere (Di domenica 2 maggio 2021) La conferma (soprattutto per lae la) viene da unoeuropeo su sette nazioni (tra cui l’Italia), in cui emerge la maggior probabilità di ricovero per ogni fascia di età

Corriere : Le varianti del Covid diffuse in Europa sono più pericolose, anche per i giovani - DantiNicola : Vaccino universale: gratuito, per tutti e non solo in Europa. Per giustizia e per proteggerci dalle varianti. Ecco… - giovannidalloli : 'LE VARIANTI DEL COVID DIFFUSE IN EUROPA SONO PIÙ PERICOLOSE, ANCHE PER I GIOVANI' - Catone63951699 : RT @La7tv: #la7retweet Lo studio europeo su sette nazioni (tra cui anche l'Italia) in cui emerge la maggior probabilità di ricovero per ogn… - La7tv : #la7retweet Lo studio europeo su sette nazioni (tra cui anche l'Italia) in cui emerge la maggior probabilità di ric… -