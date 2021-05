Udinese - Juventus | le formazioni ufficiali

(Di domenica 2 maggio 2021) Partita da non sbagliare per la, che necessita di fare risultato alla Dacia Arena contro l'per rimanere dentro alla zona Champions League. Il pareggio di Firenze ha reso ancora più ...

juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa di Mister @Pirlo_official pre #UdineseJuve ?? Live su @JuventusTv:… - juventusfc : Recap ?? le parole di Mister @Pirlo_official alla vigilia di #UdineseJuve ?? - juventusfc : Qualche dato sui nostri prossimi avversari! ?? ?? ?? @Udinese_1896! ?? - SakhileNtombel7 : RT @SuperSportBlitz: #SerieA – Goal Alert: Udinese *1-0 Juventus *(Molina 10’) #SSFootball - alextof94 : RT @Udinese_FRANCE: 10' MOLINAAAA ! Udinese 1 - 0 Juventus #UdineseJuventus #ForzaUdinese -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Juventus

I friulani di Gotti ospitano la Vecchia Signora di Pirlo nella 34ª giornata di Serie A: dove vedereProsegue la caccia a un posto Champions da parte delladi Andrea Pirlo, che nella 34ª giornata di Serie A fa visita in trasferta all'di Luca Gotti. I friulani ...Partita da non sbagliare per la, che necessita di fare risultato alla Dacia Arena contro l'per rimanere dentro alla zona Champions League. Il pareggio di Firenze ha reso ancora più complicata la rincorsa della ...Prosegue la Serie A con gli incontri della trentaquattresima giornata. Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE il tabellino della partite in programma, ...La squadra di Pirlo vuole approfittare dei mezzi passi falsi di Atalanta e Napoli per salvare il posto Champions. Udinese tranquilla ma che cerca punti per la salvezza ...