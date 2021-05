Siria: Assad concede amnistia a detenuti in vista elezioni (Di domenica 2 maggio 2021) A meno di un mese di distanza dalle elezioni presidenziali, il presidente della Siria, Bashar al - Assad, ha ordinato con un decreto un'amnistia per i detenuti, rilasciando non solo persone condannate ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 2 maggio 2021) A meno di un mese di distanza dallepresidenziali, il presidente della, Bashar al -, ha ordinato con un decreto un'per i, rilasciando non solo persone condannate ...

Ultime Notizie dalla rete : Siria Assad Siria: Assad concede amnistia a detenuti in vista elezioni A meno di un mese di distanza dalle elezioni presidenziali, il presidente della Siria, Bashar al - Assad, ha ordinato con un decreto un'amnistia per i detenuti, rilasciando non solo persone condannate per reati minori, ma anche chi è stato condannato per "complicità in atti di ...

