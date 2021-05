Scudetto Inter | Zhang | “Momento speciale E’ una sensazione che non riesco a descrivere”

(Di lunedì 3 maggio 2021) “E’ unemozionante,per tutte le persone coinvolte in questo progetto. Grazie a tutti i tifosi e a chi lavora con noi. Ovviamente anche ad Antonio Conte e ai giocatori: siamo qui grazie al lavoro duro dei mesi e degli anni precedenti. E’ unache non“. Sono queste le parole di Steven, presidente dell’, che tramite un videomessaggio aChannel ha commentato il diciannovesimodei nerazzurri. Il progetto dell’sta nel diffondere energia positiva, speranza, inclusività, idee innovative alle persone che la circondano. Non import se siete fan dell’: i nostri messaggi e i nostri progetti avranno questi valori”, ha concluso. ...

Beppe Marotta, amministratore delegato dell', ha parlato dopo la conquista delloda parte dei nerazzurri: le sue dichiarazioni Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la conquista dello. Le sue parole. GAP ...... contro la Juventus di Antonio Conte ; la Premier League 2016/17 , quando era al Manchester United, contro il Chelsea di Conte ; infine, lodi questa stagione, contro l'di Conte.Le parole di Romelu Lukaku, che ha festeggiato lo scudetto, in giro per Milano. Ecco le dichiarazioni dell'attaccante belga ...Romelu Lukaku ha parlato dopo la conquista dello Scudetto: ecco le dichiarazioni del centravanti belga dopo il primo titolo vinto in nerazzurro Romelu Lukaku ha parlato ai microfoni di Sky Sport, inte ...