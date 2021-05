Salvini: «Invocano libertà per Fedez, perché chiedono bavaglio per Pio e Amedeo e la satira?» (Di domenica 2 maggio 2021) Matteo Salvini, leader della Lega, è tornato a parlare della questione Fedez e del concerto del Primo Maggio. Lo ha fatto con un video pubblicato sui canali social in cui ha invitato quanti partecipano al dibattito di tenere fuori il centrodestra dalle discussioni. «Sono sempre - ha precisato il leader della Lega - contro ogni tipo di censura. Viva l'arte, viva la musica, viva la libertà, viva la poesia». «La polemica - ha chiarito - fra Fedez e Rai, con Conte, Letta, Di Maio contro la Rai, è una polemica tutta a sinistra». «La presunta censura tentata o lamentata da Fedez - ha incalzato - avveniva su Rai 3, controllata dalla sinistra ad opera di un dirigente che fu addirittura portavoce di Veltroni, ex leader del partito della sinistra». Salvini si chiede perché si ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 2 maggio 2021) Matteo, leader della Lega, è tornato a parlare della questionee del concerto del Primo Maggio. Lo ha fatto con un video pubblicato sui canali social in cui ha invitato quanti partecipano al dibattito di tenere fuori il centrodestra dalle discussioni. «Sono sempre - ha precisato il leader della Lega - contro ogni tipo di censura. Viva l'arte, viva la musica, viva la, viva la poesia». «La polemica - ha chiarito - frae Rai, con Conte, Letta, Di Maio contro la Rai, è una polemica tutta a sinistra». «La presunta censura tentata o lamentata da- ha incalzato - avveniva su Rai 3, controllata dalla sinistra ad opera di un dirigente che fu addirittura portavoce di Veltroni, ex leader del partito della sinistra».si chiedesi ...

PofiVilma : RT @AnnaLeonardi1: Ieri i signori di Meloni e Salvini urlavano in favore della libertà di #PioAmedeo di chiamare 'ne*ro' e 'fr*cio' uno per… - elica3001 : RT @AnnaLeonardi1: Ieri i signori di Meloni e Salvini urlavano in favore della libertà di #PioAmedeo di chiamare 'ne*ro' e 'fr*cio' uno per… - ilinterpaint : RT @AnnaLeonardi1: Ieri i signori di Meloni e Salvini urlavano in favore della libertà di #PioAmedeo di chiamare 'ne*ro' e 'fr*cio' uno per… - _lagatta_ : RT @AnnaLeonardi1: Ieri i signori di Meloni e Salvini urlavano in favore della libertà di #PioAmedeo di chiamare 'ne*ro' e 'fr*cio' uno per… - haelyn78 : RT @AnnaLeonardi1: Ieri i signori di Meloni e Salvini urlavano in favore della libertà di #PioAmedeo di chiamare 'ne*ro' e 'fr*cio' uno per… -