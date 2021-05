Milan, tifosi a Donnarumma: firma il rinnovo o con la Juve non giocare (Di domenica 2 maggio 2021) I tifosi del Milan a Donnarumma: firma il rinnovo o con la Juventus non giocare. Il portiere: “Voglio restare, deciderò io”. In casa Milan tiene banco il caso Donnarumma, con i tifosi che hanno incontrato il portiere del Milan per chiedere chiarimenti sul suo futuro. E stando a quanto riferito da Sky Sport sembra che i sostenitori rossoneri abbiano chiesto a Gigio di non scendere in campo contro la Juve se prima non avrà firmato il rinnovo di contratto con il Milan. Milan, faccia a faccia tra i tifosi e Donnarumma: firma il rinnovo o con la ... Leggi su newsmondo (Di domenica 2 maggio 2021) Idelilo con lantus non. Il portiere: “Voglio restare, deciderò io”. In casatiene banco il caso, con iche hanno incontrato il portiere delper chiedere chiarimenti sul suo futuro. E stando a quanto riferito da Sky Sport sembra che i sostenitori rossoneri abbiano chiesto a Gigio di non scendere in campo contro lase prima non avràto ildi contratto con il, faccia a faccia tra iilo con la ...

