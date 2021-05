Massimiliano Allegri, compagno di Ambra Angiolini: aria di crisi (Di domenica 2 maggio 2021) Sarebbe giunta al capolinea la relazione tra Ambra Angiolini, nota attrice e conduttrice televisiva oggi sul palco del Concerto del 1º maggio, e Massimiliano Allegri, allenatore calcistico di dieci anni più grande a cui si era legata nel 2017. A svelarlo a Dipiù è una fonte vicina alla coppia, un presunto conoscente di Allegri, che al settimanale di gossip parla approfonditamente del loro rapporto e delle divergenze che lo caratterizzerebbero. “Le cose stanno cambiando”, si legge nell’intervista. Quanto afferma, effettivamente, è riscontrabile a partire dalla loro assenza mediatica che si protrae ormai da qualche tempo. “Lui sta decidendo in questi giorni il suo futuro, dopo due anni di stop vuole a tutti i costi rimettersi in gioco ed è uno dei più corteggiati dalle grandi squadre”, spiega la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 2 maggio 2021) Sarebbe giunta al capolinea la relazione tra, nota attrice e conduttrice televisiva oggi sul palco del Concerto del 1º maggio, e, allenatore calcistico di dieci anni più grande a cui si era legata nel 2017. A svelarlo a Dipiù è una fonte vicina alla coppia, un presunto conoscente di, che al settimanale di gossip parla approfonditamente del loro rapporto e delle divergenze che lo caratterizzerebbero. “Le cose stanno cambiando”, si legge nell’intervista. Quanto afferma, effettivamente, è riscontrabile a partire dalla loro assenza mediatica che si protrae ormai da qualche tempo. “Lui sta decidendo in questi giorni il suo futuro, dopo due anni di stop vuole a tutti i costi rimettersi in gioco ed è uno dei più corteggiati dalle grandi squadre”, spiega la ...

51m0_ : RT @ottaviozanetti: Cosa saremmo potuti essere con Massimiliano Allegri da Livorno..il diciannovesimo l'avremmo vinto a mani basse,che pecc… - Morretz97 : RT @lesei_dimattina: a J0l4nda Renga di Massimiliano Allegri purtroppo non interessa - lesei_dimattina : a J0l4nda Renga di Massimiliano Allegri purtroppo non interessa - TranHoangHai4 : RT @JuvMania: .@AldoDolcetti, collaboratore di Massimiliano #Allegri ha presentato la sua collezione di quadri presso la Galleria Zabert di… - Castle_M10 : 3 nomi in scala di preferenza: 1) Massimiliano Allegri 2) Zinedine Zidane 3) Antonio Conte #FinoAllaFine #Juventus -