Ischia | maxi - rissa sul bus per un ' inciampo' | tre feriti e sei denunciati

(Di domenica 2 maggio 2021) Tre persone sono rimaste ferite e sei sono state denunciate nell' isola di, dopo unascoppiata per futili motivi a bordo di un bus . È accaduto ieri sera: protagonisti dell'...

Sky Tg24

Tre persone sono rimaste ferite e sei sono state denunciate nell' isola di Ischia, dopo una maxi-rissa scoppiata per futili motivi a bordo di un bus . È accaduto ieri sera: protagonisti dell'episodio una famiglia di napoletani ed un cittadino senegalese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia locale, che hanno fermato i contendenti e identificato gli autori della lite: i feriti sono stati medicati all'ospedale Rizzoli ...