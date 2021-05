“Il mio tampone rifiutato per un ritardo di 8 minuti, nella città più colpita dal Covid” (Di domenica 2 maggio 2021) Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un docente universitario che si è trovato in una spiacevole situazione in una farmacia di Bergamo. Sono a Bergamo da 6 anni circa, mi sono ambientato e mi sono affezionato a questa città. Ho apprezzato le persone. Ho imparato a riconoscere quella piccola chiusura iniziale che poi si trasforma dopo pochi secondi in gentilezza, cordialità e accoglienza da parte di tutti. Ho visto questa città soffrire tanto durante questo periodo pandemico che ancora non ci ha lasciato e ho avuto anche l’occasione di preparare indagini e infografiche sul tema. Sabato 1° maggio, finalmente potrò partire per rivedere i miei familiari dopo un anno di limitazioni. Abbiamo fatto la prima dose di vaccino, io perché insegnante universitario, loro per età anagrafica. Non ero tenuto al tampone perché entrambe le zone sono ... Leggi su bergamonews (Di domenica 2 maggio 2021) Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un docente universitario che si è trovato in una spiacevole situazione in una farmacia di Bergamo. Sono a Bergamo da 6 anni circa, mi sono ambientato e mi sono affezionato a questa. Ho apprezzato le persone. Ho imparato a riconoscere quella piccola chiusura iniziale che poi si trasforma dopo pochi secondi in gentilezza, cordialità e accoglienza da parte di tutti. Ho visto questasoffrire tanto durante questo periodo pandemico che ancora non ci ha lasciato e ho avuto anche l’occasione di preparare indagini e infografiche sul tema. Sabato 1° maggio, finalmente potrò partire per rivedere i miei familiari dopo un anno di limitazioni. Abbiamo fatto la prima dose di vaccino, io perché insegnante universitario, loro per età anagrafica. Non ero tenuto alperché entrambe le zone sono ...

