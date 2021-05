Il Covid si porta via altre 144 persone: risalgono i ricoveri in terapia intensiva (Di domenica 2 maggio 2021) Anche oggi altra morte. Sono 9.148 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 12.965. Sono invece 144 le vittime in ... Leggi su globalist (Di domenica 2 maggio 2021) Anche oggi altra morte. Sono 9.148 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 12.965. Sono invece 144 le vittime in ...

frangisco80 : @casimirodenitto Annata positiva ma nulla piu' hai speso e spanso, hai fatto ridere in europa ed hai beccato una ju… - infoitinterno : Vaccini anti Covid in Sicilia: l'Open day porta negli hub il 66 per cento delle persone - DavideTedesco74 : RT @rep_palermo: Vaccini anti Covid in Sicilia: l'Open day porta negli hub il 66 per cento delle persone - rep_palermo : Vaccini anti Covid in Sicilia: l'Open day porta negli hub il 66 per cento delle persone - EllaCristiani : In #India situazione #Covid drammatica. Record di morti in 24 ore. #NewDelhi proroga il #lockdown. A @RaiNews Luca… -