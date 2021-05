Fedez demolisce la Rai e la sua comunicazione da medioevo. A cosa serve nascondere la polvere sotto il tappeto? (Di domenica 2 maggio 2021) Finiamola con il politicamente corretto, in molti casi serve veramente a poco. La telefonata tra Fedez e la Rai mette in evidenza fatti oggettivi: un tentativo di censura, un comunicazione da medioevo della Rai e la voglia di nascondere la polvere sotto il tappeto. Ma andiamo con ordine. Fedez denuncia un tentativo di censura da parte dei vertici Rai 3 durante il discorso primo maggio. Il cantante lo ha detto senza alcun filtro, in modo, chiaro e semplice. A quel punto l’antica e superata macchina della comunicazione della Rai si è messa subito in moto. A quel punto c’era un solo obiettivo, nascondere la polvere sotto il tappeto. Si, perché hanno ... Leggi su napolipiu (Di domenica 2 maggio 2021) Finiamola con il politicamente corretto, in molti casiveramente a poco. La telefonata trae la Rai mette in evidenza fatti oggettivi: un tentativo di censura, undadella Rai e la voglia dilail. Ma andiamo con ordine.denuncia un tentativo di censura da parte dei vertici Rai 3 durante il discorso primo maggio. Il cantante lo ha detto senza alcun filtro, in modo, chiaro e semplice. A quel punto l’antica e superata macchina delladella Rai si è messa subito in moto. A quel punto c’era un solo obiettivo,lail. Si, perché hanno ...

