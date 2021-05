leggoit : Da Confucio a Conte e Sottile: solo la fidanzata difende Di Mare -

Ultime Notizie dalla rete : Confucio Conte

leggo.it

...Giuseppein pratica lo scarica dando ragione al rapper. Come se non bastasse spuntano sui social i tweet al veleno dei suoi nemici giurati, tipo quello di Salvo Sottile che cita: '..., affari segreti da 400mila "/ Amara: "l'ho raccomandato". Replica "calunnie" Spazio quindi ad una massima del grande: "Scegli un lavoro che ami, e non dovrai lavorare neppure un ...Il direttore di Raitre finisce nella tormenta per il caso Fedez-Concertone. L'ad Salini apre l'inchiesta interna, la commissione di Vigilanza lo convoca e il leader del Movimento 5 Stelle - ...