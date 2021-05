Cuciniamo insieme: cestini di Parmigiano con fragole e asparagi (Di domenica 2 maggio 2021) Torniamo a fare un omaggio alla stagione dei fiori e stavolta aggirandoci per l'orto ci è venuto l'uzzolo di riproporre un sapore rinascimentale. Cioè mescolare il dolce-aspro con il salato. E del resto vedrete che co-protagonisti di questa ricetta sono due prodotti che affondano le radici nel tardo Medioevo. Il Parmigiano Reggiano (Dop), ma anche il Grana Padano (Dop) nascono per iniziativa dei buoni monaci (i benedettini per il primo caso i cistercensi, che poi sono pure loro benedettini, nel secondo) che s'ingegnano a conservare i prodotti. E come mantenere il latte che si faceva sfruttando le marcite (sono campi che sfruttando le risorgive danno fino a 5 sfalci di erba) belle grasse con cui le vacche vanno in brodo di giuggiole. Bisognava trasformarlo in formaggio ed ecco che nascono i «caci» (dizione impropria dacché i caci sono solo quelli ovini) a grana, ... Leggi su panorama (Di domenica 2 maggio 2021) Torniamo a fare un omaggio alla stagione dei fiori e stavolta aggirandoci per l'orto ci è venuto l'uzzolo di riproporre un sapore rinascimentale. Cioè mescolare il dolce-aspro con il salato. E del resto vedrete che co-protagonisti di questa ricetta sono due prodotti che affondano le radici nel tardo Medioevo. IlReggiano (Dop), ma anche il Grana Padano (Dop) nascono per iniziativa dei buoni monaci (i benedettini per il primo caso i cistercensi, che poi sono pure loro benedettini, nel secondo) che s'ingegnano a conservare i prodotti. E come mantenere il latte che si faceva sfruttando le marcite (sono campi che sfruttando le risorgive danno fino a 5 sfalci di erba) belle grasse con cui le vacche vanno in brodo di giuggiole. Bisognava trasformarlo in formaggio ed ecco che nascono i «caci» (dizione impropria dacché i caci sono solo quelli ovini) a grana, ...

