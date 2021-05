Calcio | Inter campione d' Italia 2020 2021

(Di domenica 2 maggio 2021) Roma, 2 mag. - (Adnkronos) - L'd'. La squadra nerazzurra conquista il 19° scudetto della sua storia con 4 giornate d'anticipo. La certezza matematica del trionfo arriva grazie al pareggio per 1-1 dell'Atalanta, unica quadra che poteva ancora raggiungere la squadra di Antonio Conte, sul campo del Sassuolo. Dopo 34 giornate l'guida con 82 punti, 13 in più del Milan e dei bergamaschi con solo 12 punti ancora a disposizione.

...in area di rigore di Soumaoro che si protegge maldestramente dal tiro da fuori di Pulgar e... rimandando inoltre la festa scudetto dell'. ad_dyn A Napoli invece la squadra di Gattuso ospita ...... Toloi atterra Traoré in area, per Pairetto èdi rigore. Al 52' dal dischetto Berardi non sbaglia, facendo esultare i suoi ma anche i tifosi dell': 1 - 1. Al 64' arriva anche il raddoppio ...Roma, 2 mag. - (Adnkronos) - I risultati della 34/a giornata di Serie A: Bologna-Fiorentina 3-3; Napoli-Cagliari 1-1; Sassuolo-Atalanta 1-1; Lazio-Genoa 4-3 (giocata alle 12.30); Verona-Spezia 1-1 ...Reggio Emilia - L’Atalanta spreca un rigore, si incastra in un pareggio 1-1 sul campo del Sassuolo e accende il semaforo verde per la festa scudetto dell’Inter. Il pareggio ... specialista colombiano ...