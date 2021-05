«Vi chiamano neg*i o fro*i? Ridetegli in faccia e disarmateli»: la Rete insorge contro il discorso di Pio e Amedeo (Di sabato 1 maggio 2021) Stanno facendo discutere le parole di Pio e Amedeo nel corso della terza ed ultima puntata di “Felicissima Sera” (andata in onda ieri sera, 30 aprile 2021, su Canale 5). Un monologo di 17 minuti in cui Amedeo attacca, senza peli sulla lingua, il politicamente corretto, in prima serata, davanti a una platea di oltre 4 milioni di persone: «Il problema non è l’uso delle parole ma l’intenzione, va condannata la cattiveria. Se dici “i neri devono stare a casa loro” è peggio di “neg*o, ti vengo a prendere e ci mangiamo una cosa insieme”. Il problema qual è? La G in mezzo? Non basta la G al centro per lavare le coscienze dei cretini. Bisogna combatterli con le stesse armi. Quando vi chiamano “neg*o” Ridetegli in faccia, disarmateli così». Un discorso contro ... Leggi su open.online (Di sabato 1 maggio 2021) Stanno facendo discutere le parole di Pio enel corso della terza ed ultima puntata di “Felicissima Sera” (andata in onda ieri sera, 30 aprile 2021, su Canale 5). Un monologo di 17 minuti in cuiattacca, senza peli sulla lingua, il politicamente corretto, in prima serata, davanti a una platea di oltre 4 milioni di persone: «Il problema non è l’uso delle parole ma l’intenzione, va condannata la cattiveria. Se dici “i neri devono stare a casa loro” è peggio di “neg*o, ti vengo a prendere e ci mangiamo una cosa insieme”. Il problema qual è? La G in mezzo? Non basta la G al centro per lavare le coscienze dei cretini. Bisogna combatterli con le stesse armi. Quando vi“neg*o”incosì». Un...

