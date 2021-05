Solo Oldani può trasformare il pancotto in un piatto glamour (Di sabato 1 maggio 2021) Pezzi di pane raffermo bolliti nel brodo (o quando non c’era il brodo, nell’acqua) e conditi con quello che si aveva a disposizione. Il pancotto nel milanese, nelle campagne come anche in città, non è altro che una zuppa povera, nata per recuperare tutti gli avanzi del prezioso pane, di cui neanche una briciola andava sprecata. Oldani è partito da qui, qualche anno fa, per dare una svolta a questa preparazione povera e semplice, in chiave gastronomica. L’ha immaginato per la riapertura dopo l’inaugurazione del Camparino, lo storico locale in piazza Duomo che oltre ai cocktail ha anche una proposta di cucina curata dallo chef di Cornaredo. Ed è stato subito un successo: perché questa ciambella morbida e croccante, che ospita al suo interno un companatico salato o dolce, è davvero la quadratura del cerchio. È il panino perfetto, ma gourmet, è ... Leggi su linkiesta (Di sabato 1 maggio 2021) Pezzi di pane raffermo bolliti nel brodo (o quando non c’era il brodo, nell’acqua) e conditi con quello che si aveva a disposizione. Ilnel milanese, nelle campagne come anche in città, non è altro che una zuppa povera, nata per recuperare tutti gli avanzi del prezioso pane, di cui neanche una briciola andava sprecata.è partito da qui, qualche anno fa, per dare una svolta a questa preparazione povera e semplice, in chiave gastronomica. L’ha immaginato per la riapertura dopo l’inaugurazione del Camparino, lo storico locale in piazza Duomo che oltre ai cocktail ha anche una proposta di cucina curata dallo chef di Cornaredo. Ed è stato subito un successo: perché questa ciambella morbida e croccante, che ospita al suo interno un companatico salato o dolce, è davvero la quadratura del cerchio. È il panino perfetto, ma gourmet, è ...

Pan'Cot: apre il temporary della Brigata del D'O

... una sorta di start up , per la brigata dello chef Oldani, che proporrà il Pan'Cot ma basato "su ... in linea con la trasversalità della cucina italiana, salata e dolce, utilizzando solo ingredienti ...

... la zuppa viene lasciata bollire e solo a cottura ultimata si aggiungono uova sbattute e grana ... E proprio nelle sue differenti versioni l'ha interpretato Oldani, dimostrando una volta di più quanto la ...

Tutte le magagne dell'Ue da risolvere dopo la pandemia

Da un sondaggio di Eurointelligence (ampiamente analizzato da Tino Oldani) risulta infatti che solo il 21% dei tedeschi (il paese, tra l'altro, che comanda la Ue e che dalla Ue ha sinora tratto il meg ...

Bistrot Solo Oldani può trasformare il pancotto in un piatto glamour

Seguendo la sua vocazione pop, lo chef di Cornaredo apre un temporary restaurant sotto una tensostruttura nella piazza al centro del Paese.

... una sorta di start up , per la brigata dello chef, che proporrà il Pan'Cot ma basato "su ... in linea con la trasversalità della cucina italiana, salata e dolce, utilizzando ingredienti ...

... la zuppa viene lasciata bollire e a cottura ultimata si aggiungono uova sbattute e grana ... E proprio nelle sue differenti versioni l'ha interpretato, dimostrando una volta di più quanto la ...

Seguendo la sua vocazione pop, lo chef di Cornaredo apre un temporary restaurant sotto una tensostruttura nella piazza al centro del Paese.