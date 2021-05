Ristorazione | Banchieri Confesercenti | “Falsa ripartenza”

Leggi su nuovasocieta

(Di sabato 1 maggio 2021) Mai come quest’anno, maggio deve far rima con coraggio. Riaprire la serranda, guardare in negozio, capire come ricominciare. Che sia un bar, un ristorante, una trattoria, che abbia coperti all’esterno in dehor o solo all’interno è un po’ come togliere la polvere da un presente che non somiglierà al passato, nemmeno lo si volesse. Alle porte del primo vero fine settimana in zona gialla, con il meteo che non promette niente di buono e con unache in realtà, ad ascoltare ristoratori, baristi, pizzaioli, è solo a metà. Da una parte la realtà del centro della grande piazza Vittorio, dove i dehor spaziosi si riappropriano pian piano dei nostalgici dell’aperitivo, distanziato e sicuro. Dall’altra le periferie, o vie centrali che fanno i conti con il metro alla mano, per spesso avere la certezza che il dehor proprio in quest’area non ci sta. E allora per provare a ...