Primo Maggio, scontri a Torino tra forze dell’ordine e antagonisti. In piazza una ghigliottina col fantoccio di Draghi – I video (Di sabato 1 maggio 2021) In occasione della festa dei lavoratori, piazza Castello a Torino si è trasformata nel teatro di scontri tra dimostranti e forze dell’ordine. Durante la manifestazione per il Primo Maggio, il corteo sceso in piazza composto da No Tav, militanti dei centri sociali e antagonisti, ha tentato di raggiungere il palazzo del Municipio, protetto da un cordone di agenti. Le forze dell’ordine hanno subito reagito allontanando il corteo con una carica di alleggerimento. Poco prima dell’arrivo del corteo non autorizzato, davanti a Palazzo Madama è stata montata una ghigliottina dalla quale spunta il fantoccio del presidente Mario Draghi e, attorno, quelli ... Leggi su open.online (Di sabato 1 maggio 2021) In occasione della festa dei lavoratori,Castello asi è trasformata nel teatro ditra dimostranti e. Durante la manifestazione per il, il corteo sceso incomposto da No Tav, militanti dei centri sociali e, ha tentato di raggiungere il palazzo del Municipio, protetto da un cordone di agenti. Lehanno subito reagito allontanando il corteo con una carica di alleggerimento. Poco prima dell’arrivo del corteo non autorizzato, davanti a Palazzo Madama è stata montata unadalla quale spunta ildel presidente Marioe, attorno, quelli ...

