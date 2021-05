Napoli-Cagliari, Semplici: “Gara difficile ma ci proviamo. Joao Pedro a riposo? Non ho ancora deciso” (Di sabato 1 maggio 2021) “Il Napoli sta giocando un calcio davvero importante, sarà una Gara difficilissima. Sarà importante affrontarla con grande rispetto e con la consapevolezza di mettere in campo le nostre qualità tecniche“. Lo ha detto Leonardo Semplici, allenatore del Cagliari, alla vigilia del difficile match con il Napoli della 34^ giornata di Serie A. Joao Pedro è diffidato e l’allenatore pensa di frlo riposare per lo scontro diretto con il Benevento. “Non ho ancora deciso, ma è una possibilità. A prescindere da chi giocherà, sono certo che darà il massimo. So di avere a disposizione un gruppo importante e sta a noi tenerlo sempre sul pezzo a livello di mentalità“, ha concluso Semplici. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 1 maggio 2021) “Ilsta giocando un calcio davvero importante, sarà unadifficilissima. Sarà importante affrontarla con grande rispetto e con la consapevolezza di mettere in campo le nostre qualità tecniche“. Lo ha detto Leonardo, allenatore del, alla vigilia delmatch con ildella 34^ giornata di Serie A.è diffidato e l’allenatore pensa di frlo riposare per lo scontro diretto con il Benevento. “Non ho, ma è una possibilità. A prescindere da chi giocherà, sono certo che darà il massimo. So di avere a disposizione un gruppo importante e sta a noi tenerlo sempre sul pezzo a livello di mentalità“, ha concluso. SportFace.

