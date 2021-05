Marquez e l'incidente: 'Non ricordavo la caduta, ecco perché siamo corsi in ospedale' (Di sabato 1 maggio 2021) Marc Marquez acciaccato, a ritmo basso ma sereno. Anzi realista, dopo la caduta rovinosa ma per fortuna senza gravi conseguenze durante le FP3 di MotoGP a Jerez. L'approccio è quasi zen, perché 'prima ... Leggi su gazzetta (Di sabato 1 maggio 2021) Marcacciaccato, a ritmo basso ma sereno. Anzi realista, dopo larovinosa ma per fortuna senza gravi conseguenze durante le FP3 di MotoGP a Jerez. L'approccio è quasi zen,'prima ...

sportli26181512 : Marquez, caduta nel GP Spagna: la foto sequenza dell'incidente di Jerez in MotoGP: Jerez si conferma una pista male… - SmorfiaDigitale : MotoGP, Jerez: nelle FP3 ok Nakagami, Marc Marquez in ospedale dopo l incidente - infoitsport : Le condizioni di Marc Marquez dopo l’incidente nelle FP3 del GP di Spagna a Jerez - JGiuls_ : Ho appena visto l’incidente di Marquez, mamma mia che spavento. Speriamo che stia bene - gponedotcom : LIVE QUALIFICHE Jerez MotoGP - La cronaca in diretta minuto per minuto: Nakagami ha ottenuto il miglior tempo della… -