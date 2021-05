LIVE Moto3, GP Spagna in DIRETTA: Rodrigo al comando della combinata davanti ad Antonelli (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E MOTOGP DI OGGI 9.12 La classifica della FP3 dopo i primi riferimenti: 1 80 D. ALONSO 1:49.347 2 96 D. HOLGADO +0.024 3 92 D. MOREIRA +0.338 4 77 F. FARIOLI +0.411 5 23 A. MILLAN +0.452 6 24 I. ORTOLÁ +0.497 7 64 D. MUÑOZ +0.499 8 89 M. URIARTE +0.501 9 34 M. AJI +0.547 10 95 C. VEIJER +0.585 9.10 La classifica della Moto3 2021. 1 Pedro ACOSTA KTM SPA 70 2 Jaume MASIA KTM SPA 39 3 Darryn BINDER Honda RSA 36 4 Niccolò Antonelli KTM ITA 36 5 Andrea MIGNO Honda ITA 29 6 Gabriel Rodrigo Honda ARG 25 7 Ayumu SASAKI KTM JPN 22 8 Sergio GARCIA GASGAS SPA 21 9 Dennis ... Leggi su oasport (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 E MOTOGP DI OGGI 9.12 La classificaFP3 dopo i primi riferimenti: 1 80 D. ALONSO 1:49.347 2 96 D. HOLGADO +0.024 3 92 D. MOREIRA +0.338 4 77 F. FARIOLI +0.411 5 23 A. MILLAN +0.452 6 24 I. ORTOLÁ +0.497 7 64 D. MUÑOZ +0.499 8 89 M. URIARTE +0.501 9 34 M. AJI +0.547 10 95 C. VEIJER +0.585 9.10 La classifica2021. 1 Pedro ACOSTA KTM SPA 70 2 Jaume MASIA KTM SPA 39 3 Darryn BINDER Honda RSA 36 4 NiccolòKTM ITA 36 5 Andrea MIGNO Honda ITA 29 6 GabrielHonda ARG 25 7 Ayumu SASAKI KTM JPN 22 8 Sergio GARCIA GASGAS SPA 21 9 Dennis ...

Advertising

sportli26181512 : Moto3, GP Spagna: Rodrigo 1° nelle Libere di Jerez, 2° Antonelli, 3° Fenati. HIGHLIGHTS: Italiani protagonisti in M… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 | Gp Jerez FP2: miglior tempo di @gabrirodrigo2 , bene @_Nicco23 e @RomanoFenati - - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Spagna 2021 in DIRETTA: Rodrigo e Antonelli dominano la FP2 bene Foggia e Migno Acosta risale -… - motograndprixit : #Moto3 | Gp Jerez FP2: miglior tempo di @gabrirodrigo2 , bene @_Nicco23 e @RomanoFenati - - OA_Sport : LIVE #Moto3, GP Spagna 2021 in DIRETTA: tutto pronto per la FP2, #Antonelli guida la pattuglia italiana #SpanishGP… -