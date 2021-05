L' attrice de “Il Trono di Spade” fa causa a Marilyn Manson per presunti abusi

(Di sabato 1 maggio 2021) Sarebbe accaduto nel maggio 2011. La denuncia è stata depositata in California: Esmé Bianco ha raccontato di esser stata invitata due volte a Los Angeles dal cantante, il cui vero nome è Brian Warner, con la promessa di lavoro; ma il soggiorno si e' trasformato in un incubo

La nota attrice de 'Il Trono di Spade' punta il dito contro il celebre cantautore statunitense: abusi sessuali sadici e violenza. Lo scorso venerdì 30 aprile, l'attrice britannica Esmé Bianco, nota al grande pubblico...